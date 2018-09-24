Успех воспитанников клуба «Бассай» на Кубке Беларуси по шотокан каратэ-до





22 сентября в городе Минске на трех татами спортивного корпуса РЦОП по гандболу состоялись Республиканские соревнования по шотокан каратэ-до «Кубок Беларуси».

Основными целями и задачами соревнований явились формирование состава сборной команды Республики Беларусь для выступления на 26-м чемпионате и первенстве Мира, 11-м Всемирном кохай-кубке по шотокан каратэ-до 12-14 октября 2018 года в Кишиневе (Молдова).

В разделе учебные формы кумитэ в возрасте 8-9 лет Гаврильчик Срофья заняла 2 место;

в разделе индивидуальное кумитэ в возрасте 8-9 лет Анисеня Денис занял 2 место;

в разделе индивидуальное кумитэ в возрасте 14-15 лет Сосновский Матвей занял 3 место;

в разделе индивидуальное ката в возрасте 40 лет и старше Гаврильчик Андрей занял 1 место.









Пожелаем ребятам отличного выступления на чемпионате мира в Кишиневе.