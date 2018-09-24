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Экс-президент Армении Кочарян подал в суд иск к премьеру Пашиняну,

25.09.2018 10:17 — Разное | Интерфакс  
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну.

"Р.Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы", - сообщили "Интерфаксу" в Судебном департаменте Армении.

Адвокат Р.Кочаряна Айк Алумян заявил "Интерфаксу", что речь идет о заявлении Н.Пашиняна, в котором он комментировал освобождение под подписку Р.Кочаряна.

"Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть, можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?", - заявлял премьер Армении.

"Р.Кочаряну не выдвинуто обвинения в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо", - отметил адвокат.

Р.Кочарян требует от суда обязать Н.Пашиняна выступить с публичными извинениями.

Кроме того, экс-президент подал иск о защите чести и достоинства к одному из армянских интернет-сайтов, который опубликовал ряд статей, в котором нарушается презумпция невиновности.

В свою очередь сын Р.Кочаряна Седрак Кочарян подал иск к директору Службы национальной безопасности Артуру Ванецяну, требуя выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть сделанное ранее заявление о незаконной сделке по приобретению гостиницы "Конгресс" в Ереване.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

 
 
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу...
 
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