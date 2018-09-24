ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соболенко обыграла 6-ю ракетку мира, Торсунов сравнил ее с Федерером

25.09.2018 10:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В матче второго круга турнира в китайском Ухане белоруска Арина Соболенко одержала победу над Элиной Свитолиной из Украины – 6:4, 2:6, 6:1.

Отметим, что Соболенко занимает 20-е место в рейтинге WTA, Свитолина – 6-е.

Соболенко обыграла 6-ю ракетку мира, Торсунов сравнил ее с Федерером
Для Арины Соболенко эта победа стала 7-й в 2018 году над теннисистками, входящими в ТОП-10 мирового рейтинга.

В ходе матча Соболенко со Свитолиной тренер белоруски Дмитрий Торсунов так эмоционально старался поддержать подопечную, что его слова попали и на телеэкраны, и в СМИ.

"Если ошибка глупая, корректируй. Но оставляй ее в прошлом. Не думай уже о ней. У тебя такое ощущение, будто ты должна быть Роджером Федерером и играть вообще без ошибок. Да посмотри, сколько он сам порет! Думаешь, я волшебник, который скажет тебе волшебное слово — и ты перестанешь не попадать? Прекрати, не думай! Ты ведь тем самым и сопернице показываешь, что можешь сама все отдать. Хватит устраивать концерты, размахивать руками. "Ай, эта истеричка сама все отдаст" — она так думает и видит. Вот, она проиграла сет — разве можно сказать, что сильно расстроилась? Нет! Продолжила играть. И ты продолжай!", - приводит эмоциональный монолог Д.Торсунова "Прессбол".

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Юлия Гергес (Германия) – София Кенин (США). Гергес является полуфиналисткой Уимблдонского турнира, Кенин пробилась в основную сетку турнира в Китае сквозь сито квалификации.

Турнир WTA "Премьер" в Ухане (Китай) продлится до 30 сентября. Призовой фонд турнира составляет $2 746 000.

На стадии 2-го круга завершила выступление в китайском Ухане другая белорусская теннисистка – Александра Соснович. Она (32-й номер WTA) уступила Монике Пуиг (51-й номер WTA) из Пуэрто-Рико.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче второго круга турнира в китайском Ухане белоруска Арина Соболенко одержала победу над Элиной Свитолиной из Украины – 6:4, 2:6, 6:1. Отметим, что Соболенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
На М6 открывают для движения первый обновленный участок трассы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика