Соболенко обыграла 6-ю ракетку мира, Торсунов сравнил ее с Федерером

В матче второго круга турнира в китайском Ухане белоруска Арина Соболенко одержала победу над Элиной Свитолиной из Украины – 6:4, 2:6, 6:1.

Отметим, что Соболенко занимает 20-е место в рейтинге WTA, Свитолина – 6-е.



Для Арины Соболенко эта победа стала 7-й в 2018 году над теннисистками, входящими в ТОП-10 мирового рейтинга.

В ходе матча Соболенко со Свитолиной тренер белоруски Дмитрий Торсунов так эмоционально старался поддержать подопечную, что его слова попали и на телеэкраны, и в СМИ.

"Если ошибка глупая, корректируй. Но оставляй ее в прошлом. Не думай уже о ней. У тебя такое ощущение, будто ты должна быть Роджером Федерером и играть вообще без ошибок. Да посмотри, сколько он сам порет! Думаешь, я волшебник, который скажет тебе волшебное слово — и ты перестанешь не попадать? Прекрати, не думай! Ты ведь тем самым и сопернице показываешь, что можешь сама все отдать. Хватит устраивать концерты, размахивать руками. "Ай, эта истеричка сама все отдаст" — она так думает и видит. Вот, она проиграла сет — разве можно сказать, что сильно расстроилась? Нет! Продолжила играть. И ты продолжай!", - приводит эмоциональный монолог Д.Торсунова " Прессбол ".

В третьем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Юлия Гергес (Германия) – София Кенин (США). Гергес является полуфиналисткой Уимблдонского турнира, Кенин пробилась в основную сетку турнира в Китае сквозь сито квалификации.

Турнир WTA "Премьер" в Ухане (Китай) продлится до 30 сентября. Призовой фонд турнира составляет $2 746 000.

На стадии 2-го круга завершила выступление в китайском Ухане другая белорусская теннисистка – Александра Соснович. Она (32-й номер WTA) уступила Монике Пуиг (51-й номер WTA) из Пуэрто-Рико.