Белорусские оборонщики принимают участие в выставке ADEX 2018 в Баку

Белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса принимают участие в Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX 2018.

"В этом году ее участниками станут 224 компаний из 29 стран мира. В четверку самых масштабных и многочисленных по числу компаний-участниц наряду с Турцией, Россией и Израилем вошла и Беларусь", - сказано в сообщении Госкомвоенпрома Беларуси.

В выставке примут участие 13 белорусских организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. Белорусскую делегацию возглавляет председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, проинформировали в ведомстве.

Беларусь представит на выставке масштабные и макетные образцы роботизированной техники наземного и воздушного базирования, системы огневого поражения, боевые геоинформационные системы, в том числе мобильные средства радиосвязи, продукцию оптического и оптико-электронного приборостроения, средства подвижности. Также белорусские оборонщики продемонстрируют инновационные разработки в области систем радиолокации и средств радиоэлектронной борьбы, бортовые комплексы обороны и индивидуальной защиты подвижных и площадных объектов, а также возможности предприятий по производству, модернизации, ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.

3-я международная оборонная выставка ADEX-2018 пройдет в Экспоцентре Баку с 25 до 27 сентября.