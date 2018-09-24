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Беларусь ограничила ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей РФ

25.09.2018 09:54 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь ввела временные ограничения на ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей России из-за заболевания оспой, сообщили в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Московской области России зарегистрирован случай заболевания оспой овец и коз", - говорится в указании на сайте департамента.

В другом указании со ссылкой на информацию Россельхознадзора констатируется, что случай этой болезни зарегистрирован также на территории  Тульской области РФ.

В связи с этим с 25 сентября вводятся временные ограничения на ввоз из этих регионов РФ убойных, племенных и пользовательских овец и коз. Запрет также распространяется на импорт диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных, молоко и молочную продукцию от мелкого рогатого скота, мяса диких животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, пуха, кормов и кормовых добавок.

Все ранее выданные разрешения на ввоз такой продукции отменены.

Оспа овец и коз - вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, которая характеризуется лихорадкой и развитием на коже и слизистых оболочках папулезно-пустулезной сыпи. Отличается  высокой смертностью животных, особенно молодняка. Животные других видов, так же как и человек, к оспе овец и коз не восприимчивы.

 
 
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Беларусь ввела временные ограничения на ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей России из-за заболевания оспой, сообщили в департаменте ветеринарного и...
 
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