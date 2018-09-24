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Основатели Instagram покидают компанию

25.09.2018 09:47 — Разное | Интерфакс  
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Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию, говорится в официальном блоге компании.

"Мы планируем взять небольшой перерыв, чтобы вновь исследовать нашу любознательность и креативность", - говорится в сообщении, опубликованном К.Систромом.

Сообщение стало ответом на опубликованный ранее материал газеты "Нью-Йорк таймс". Издание со ссылкой на неназванные источники сообщала, что К.Систром, занимающий пост исполнительного директора, и М.Кригер, работающий в сервисе главным техническим директором, подали в отставку и покинут компанию в ближайшие недели.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на источники уточняет, что в последние несколько месяцев у основателей Instagram возникали конфликты с руководством Facebook по степени автономии, предоставляемой фотосервису.

Ранее в этом году из Facebook ушел Ян Кум, основатель мессенджера WhatsApp, который Facebook приобрела в 2014 году за $19 млрд.

Instagram был запущен в 2010 году. В 2012 году Instagram приобрела Facebook, принадлежащая американскому предпринимателю Марку Цукербергу, за $1 млрд. В июне Instagram объявил, что его аудитория достигла 1 млрд активных пользователей.

 
 
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Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение покинуть компанию, говорится в официальном блоге компании. "Мы планируем взять...
 
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