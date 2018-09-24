ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава партии БНФ пожаловался в ООН на белорусские власти

25.09.2018 11:13 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Председатель партии БНФ Григорий Костусев пожаловался в Комитет по правам человека ООН на белорусские власти.

Политик считает, что государство дважды за последние два года покусилось на его свободу участия в мирных собраниях, сообщает mspring.online.

В 2016 году за участие в митинге на День Воли в Минске суд Советского района оштрафовал Григорий Костусева на 20 базовых величин (420 рублей) штрафа. В июле 2018 года суд Партизанского района дал Костусеву штраф 35 базовых величин (735 рублей) за участие в акции протеста против деятельности развлекательного комплекса «Поедем поедим» рядом с местом захоронения жертв политических репрессий Куропаты.

Политик считает, что в обоих случаях было нарушено его право на свободу мирных собраний.

«Я обращал внимание судов, что мне поставлен в вину только сам факт участия в массовых мероприятиях. Мне не предъявлены обвинения, что я своим „участием“ и какими-либо своими действиями, командами и пояснениями нарушил общественный порядок или какие-либо права и свободы других лиц, или покусился на их репутацию, или угрожал национальной безопасности, здоровью и нравственности населения», — сообщил Костусев в жалобе.

Интересы председателя партии БНФ защищает могилевский правозащитник Борис Бухель. Он отмечает, что на уровне белорусского государства Костусеву свою правоту доказать не удалось, поскольку власти не исполняют своих международных обязательств. Зато на уровне Комитета по правам человека ООН, уверен правозащитник, интересы политика удастся отстоять.

«КПЧ принял уже десятки решений по схожим ситуациям. Везде он вставал на сторону граждан, поскольку действующее национальное законодательство и действия властей не дают белорусам полноправно воспользоваться правом на свободу мирных собраний», — заявил Борис Бухель.

Жалоба в Женеву, где размещается офис КПЧ ООН, была отправлена 24 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель партии БНФ Григорий Костусев пожаловался в Комитет по правам человека ООН на белорусские власти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Потребкооперацию нужно встряхнуть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика