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Глава партии БНФ пожаловался в ООН на белорусские власти
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Политик считает, что государство дважды за последние два года покусилось на его свободу участия в мирных собраниях, сообщает
В 2016 году за участие в митинге на День Воли в Минске суд Советского района оштрафовал Григорий Костусева на 20 базовых величин (420 рублей) штрафа. В июле 2018 года суд Партизанского района дал Костусеву штраф 35 базовых величин (735 рублей) за участие в акции протеста против деятельности развлекательного комплекса «Поедем поедим» рядом с местом захоронения жертв политических репрессий Куропаты.
Политик считает, что в обоих случаях было нарушено его право на свободу мирных собраний.
«Я обращал внимание судов, что мне поставлен в вину только сам факт участия в массовых мероприятиях. Мне не предъявлены обвинения, что я своим „участием“ и какими-либо своими действиями, командами и пояснениями нарушил общественный порядок или какие-либо права и свободы других лиц, или покусился на их репутацию, или угрожал национальной безопасности, здоровью и нравственности населения», — сообщил Костусев в жалобе.
Интересы председателя партии БНФ защищает могилевский правозащитник Борис Бухель. Он отмечает, что на уровне белорусского государства Костусеву свою правоту доказать не удалось, поскольку власти не исполняют своих международных обязательств. Зато на уровне Комитета по правам человека ООН, уверен правозащитник, интересы политика удастся отстоять.
«КПЧ принял уже десятки решений по схожим ситуациям. Везде он вставал на сторону граждан, поскольку действующее национальное законодательство и действия властей не дают белорусам полноправно воспользоваться правом на свободу мирных собраний», — заявил Борис Бухель.
Жалоба в Женеву, где размещается офис КПЧ ООН, была отправлена 24 сентября.
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Председатель партии БНФ Григорий Костусев пожаловался в Комитет по правам человека ООН на белорусские власти.
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