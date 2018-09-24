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В Лунинце введен карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных

25.09.2018 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Лунинце введен карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных
Снимок носит иллюстративный характер. © / facebook.com

Как стало известно, бешеная лиса ходила по улицам Франциска Скорины, Дружная, Богданова в Лунинце. При этом хищница успела покусать несколько домашних собак и котов, загрызть несколько кур.

В Лунинце введен карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных В Гродненском районе в лесу бешеный барсук покусал мужчину

Жители Лунинца обратились в ветслужбу и МЧС. Специалисты прибыли на место происшествия, поймали лису и усыпили ее. Кроме того, как сообщил руководитель Лунинецкой районной ветеринарной станции Иван ВАНЮК, с согласия хозяев пришлось усыпить домашних животных, с которыми контактировал больной хищник.

Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что лиса действительно болела бешенством, передает БЕЛТА. По этой причине в части города на месяц будет введен карантин.

Отметим, что это уже второй случай бешенства животных за год, зарегистрированный в Лунинецком районе. Ранее заболел домашний кот, который, предположительно, мог заразиться бешенством от ежа, с которым поел из одной миски.

 
 
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