В Лунинце введен карантин из-за нападения бешеной лисы на домашних животных

Как стало известно, бешеная лиса ходила по улицам Франциска Скорины, Дружная, Богданова в Лунинце. При этом хищница успела покусать несколько домашних собак и котов, загрызть несколько кур.

Жители Лунинца обратились в ветслужбу и МЧС. Специалисты прибыли на место происшествия, поймали лису и усыпили ее. Кроме того, как сообщил руководитель Лунинецкой районной ветеринарной станции Иван ВАНЮК, с согласия хозяев пришлось усыпить домашних животных, с которыми контактировал больной хищник.

Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что лиса действительно болела бешенством, передает БЕЛТА . По этой причине в части города на месяц будет введен карантин.

Отметим, что это уже второй случай бешенства животных за год, зарегистрированный в Лунинецком районе. Ранее заболел домашний кот, который, предположительно, мог заразиться бешенством от ежа, с которым поел из одной миски.