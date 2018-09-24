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Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях
Новости Беларуси. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Основные направления – машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в Беларуси уже есть три завода по производству лекарств c индийским капиталом. Планируется строительство еще одного. К слову, за полугодие инвестиции из Индии в нашу экономику составили почти полмиллиарда долларов. Это на четверть больше, чем в первой половине 2017 года.
Чхотта Рам Чоудхари, государственный министр торговли и промышленности Индии:
Индия – наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. Сейчас наша основная экспортная позиция – калийные удобрения. Также на индийских прилавках можно найти наши льняные ткани, молочную продукцию и спиртное.
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Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях
Новости Беларуси. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Основные направления – машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика, сообщили в...
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