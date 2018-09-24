﻿ Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях

25.09.2018 11:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Основные направления – машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях

Напомним, в Беларуси уже есть три завода по производству лекарств c индийским капиталом. Планируется строительство еще одного. К слову, за полугодие инвестиции из Индии в нашу экономику составили почти полмиллиарда долларов. Это на четверть больше, чем в первой половине 2017 года.

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях

Чхотта Рам Чоудхари, государственный министр торговли и промышленности Индии:
В настоящее время промышленники обсуждают возможности инвестиционного сотрудничества. Да, у нас уже есть совместные достижения в фармацевтике. В Индии мы ожидаем приход белорусских инвестиций так же, как инвестиций из стран Европы. На межправительственной комиссии Беларуси и Индии мы обсудим, в каких областях мы будем со

Индия – наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. Сейчас наша основная экспортная позиция – калийные удобрения. Также на индийских прилавках можно найти наши льняные ткани, молочную продукцию и спиртное.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Основные направления – машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава партии БНФ пожаловался в ООН на белорусские власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика