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Глава МВД: Надо, чтобы была внутренняя потребность ездить по правилам, либо боязнь нарушить закон

25.09.2018 11:25 — Разное | Tut.by  
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«Сурово, но надо воспитывать у нерадивых водителей боязнь нарушить закон», — сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в эфире программы «Разговор у Президента» телеканала «Беларусь 1».


Фото: Инга Шкелер

— Произошедшее недавно ДТП в Солигорском районе, где погибли две девушки и парень, говорит о том, что мы не все еще делаем для того, чтобы привить культуру вождения, а кое-где и принудить человека соблюдать ПДД, чтобы у него была внутренняя потребность ездить по правилам либо боязнь нарушить закон, — сказал министр Игорь Шуневич. — Но что-то одно из двух надо культивировать, в зависимости от того, к чему человек предрасположен. И в этом, и в другом направлении мы будем работать.

Шуневич отметил, что по статистике, ДТП с пострадавшими за истекший период 2018 года было зарегистрировано меньше, чем ранее. Однако главу ведомства беспокоит, что увеличилось количество погибших в авариях подростков.

— Это несмотря на то, что был предпринят комплекс профилактических мер, например ограждение школ. Анализируя эти случаи, мы пришли к выводу, что виной всему — взрослые. Потому что погибшие подростки были пассажирами авто или иными участниками дорожного движения, где основную скрипку играл взрослый. Вот и здесь все склоняется к культуре вождения и уважению существующих законов и правил в области дорожного движения.

По заявлению Игоря Шуневича, технические условия дорог, эксплуатация транспорта и иные ситуации, по анализу специалистов МВД, — «вещи второстепенные и частные случаи». Основная причина аварий — грубейшее и умышленное игнорирование ПДД, в том числе и пьяная езда за рулем.

— Поэтому МВД будет поддерживать и ужесточать правила в отношении нерадивых участников дорожного движения. Хотя это двуединая задача: одному водителю достаточно предупреждения, и он поймет, а другому недостаточно и лишения прав. В таких случаях, я считаю, надо воспитывать боязнь нарушить закон. Это объект наших дальнейших действий, суровых, которые мы намерены предпринять в будущем.

Шуневич также отметил: в МВД принимают меры для того, чтобы исключить мелочность, придирки и иного рода недоразумения, которые возникают при осуществлении контроля за дорожным движением.

 
 
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Вот и здесь все склоняется к культуре вождения и уважению существующих законов и правил в области дорожного движения.
 
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