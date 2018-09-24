|
Глава МВД: Надо, чтобы была внутренняя потребность ездить по правилам, либо боязнь нарушить закон
«Сурово, но надо воспитывать у нерадивых водителей боязнь нарушить закон», — сказал глава МВД Беларуси Игорь Шуневич в эфире программы
— Произошедшее недавно
Шуневич отметил, что по статистике, ДТП с пострадавшими за истекший период 2018 года было зарегистрировано меньше, чем ранее. Однако главу ведомства беспокоит, что увеличилось количество погибших в авариях подростков.
— Это несмотря на то, что был предпринят комплекс профилактических мер, например ограждение школ. Анализируя эти случаи, мы пришли к выводу, что виной всему — взрослые. Потому что погибшие подростки были пассажирами авто или иными участниками дорожного движения, где основную скрипку играл взрослый. Вот и здесь все склоняется к культуре вождения и уважению существующих законов и правил в области дорожного движения.
По заявлению Игоря Шуневича, технические условия дорог, эксплуатация транспорта и иные ситуации, по анализу специалистов МВД, — «вещи второстепенные и частные случаи». Основная причина аварий — грубейшее и умышленное игнорирование ПДД, в том числе и пьяная езда за рулем.
— Поэтому МВД будет поддерживать и ужесточать правила в отношении нерадивых участников дорожного движения. Хотя это двуединая задача: одному водителю достаточно предупреждения, и он поймет, а другому недостаточно и лишения прав. В таких случаях, я считаю, надо воспитывать боязнь нарушить закон. Это объект наших дальнейших действий, суровых, которые мы намерены предпринять в будущем.
Шуневич также отметил: в МВД принимают меры для того, чтобы исключить мелочность, придирки и иного рода недоразумения, которые возникают при осуществлении контроля за дорожным движением.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот и здесь все склоняется к культуре вождения и уважению существующих законов и правил в области дорожного движения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)