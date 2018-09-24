Совпадение? Почему Лукашенко заговорил о границе с Украиной

#1#

— Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие, – заявил Лукашенко.





В этой связи сразу же возникает вопрос: а что, разве предотвращение нелегальной переправки оружия до этого не входило в обязанности стражей границы? И что, в конце концов, за «беда» пришла к нам из Украины, что понадобилось усиливать бдительность?









Сам Лукашенко в качестве аргумента привел довольно странный довод. В частности, он рассказал о задержании «человека, у которого обнаружили арсенал» (скорее всего, речь идет о начальнике ТЭЦ Городейского сахарного комбината).





— Пулеметы, десяток автоматов, два десятка винтовок, десять тысяч патронов и так далее, и так далее, — перечислял Лукашенко. — Коллекционируют? Так боевое же все оружие. Вот коллекционеры… Откуда все это? Посмотрели – в армии нашей все на месте. Завезли. Поэтому принято решение установить границу с Украиной.





Прямо скажем, аргумент так себе. То, что в нашей армии оказалось «все на месте», еще не говорит о том, что найденное оружие поставлялось именно из Украины, с которой, надо сказать граница и так существует. В отличие от восточных рубежей, откуда проникать по идее может все что угодно.





Но про те рубежи глава Беларуси что-то в этот раз не заикался. Хотя еще не так давно от него можно было слышать даже такое:





— Мы несем немалые затраты, препятствуя разного сорта мигрантам, бандитам, шарлатаном, преступным группировкам в проникновении в Европу и обратно на Восток…, — заявлял буквально в январе глава Беларуси.





И тем не менее укреплять Лукашенко взялся почему-то не восточную границу, откуда исходит такая опасность.





Еще один любопытный момент. На недавнем совещании по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи, глава Беларуси рассказал, что обсуждал с Путиным проблему пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран и в этом вопросе «понимание есть».





Какие аргументы привел Владимир Владимирович Александру Григорьевичу, чтобы это «понимание» возникло, можно только догадываться.





Однако доводов, судя по всему, хватило даже на то, чтобы переключиться на украинскую границу. Хотя, возможно, это, как всегда, роковое совпадение.



