Почерковедческая экспертиза вернула память жителю Ляховичей

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Согласно документу должник обязался вернуть деньги в конце 2016 года. Однако о своем долге мужчина «забыл».





Во ырем беседы с сотрудниками правоохранительных органов, он пояснил, что никаких денежных средств у жителя Барановичей не брал и расписку не писал – о долге слышит в первый раз.





С целью установления, кем выполнен текст в расписке – предполагаемым должником или другим лицом, была проведена почерковедческая экспертиза.





Выводы экспертизы расставили все точки над «i». При проведении сравнительного исследования установлены совпадения общих и частных признаков почерка.





передает sudexpert.gov.by Согласно заключению эксперта Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз текст в расписке о получении денежных средств в долг выполнен 36-летним жителем Ляховичей,sudexpert.gov.by















