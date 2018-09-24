|
Почерковедческая экспертиза вернула память жителю Ляховичей
В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома обратился местный житель, 1985 года рождения, который сообщил, что его знакомый, 36-летний житель Ляховичей, под расписку два года назад взял у него в долг денежные средства в сумме 200 000 000 неденоминированных белорусских рублей.
фото носит иллюстративный характер
Согласно документу должник обязался вернуть деньги в конце 2016 года. Однако о своем долге мужчина «забыл».
Во ырем беседы с сотрудниками правоохранительных органов, он пояснил, что никаких денежных средств у жителя Барановичей не брал и расписку не писал – о долге слышит в первый раз.
С целью установления, кем выполнен текст в расписке – предполагаемым должником или другим лицом, была проведена почерковедческая экспертиза.
Выводы экспертизы расставили все точки над «i». При проведении сравнительного исследования установлены совпадения общих и частных признаков почерка.
Согласно заключению эксперта Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз текст в расписке о получении денежных средств в долг выполнен 36-летним жителем Ляховичей,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома обратился местный житель, 1985 года рождения, который сообщил, что его знакомый, 36-летний житель Ляховичей, под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)