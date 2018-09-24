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Почерковедческая экспертиза вернула память жителю Ляховичей

25.09.2018 11:03 — Разное | Партизан  
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В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома обратился местный житель, 1985 года рождения, который сообщил, что его знакомый, 36-летний житель Ляховичей, под расписку два года назад взял у него в долг денежные средства в сумме 200 000 000 неденоминированных белорусских рублей.

фото носит иллюстративный характер

Согласно документу должник обязался вернуть деньги в конце 2016 года. Однако о своем долге мужчина «забыл». 

Во ырем беседы с сотрудниками правоохранительных органов, он пояснил, что никаких денежных средств у жителя Барановичей не брал и расписку не писал – о долге слышит в первый раз. 

С целью установления, кем выполнен текст в расписке – предполагаемым должником или другим лицом, была проведена почерковедческая экспертиза. 

Выводы экспертизы расставили все точки над «i». При проведении сравнительного исследования установлены совпадения общих и частных признаков почерка. 

Согласно заключению эксперта Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз текст в расписке о получении денежных средств в долг выполнен 36-летним жителем Ляховичей, передает sudexpert.gov.by





 
 
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В отдел внутренних дел Барановичского горисполкома обратился местный житель, 1985 года рождения, который сообщил, что его знакомый, 36-летний житель Ляховичей, под...
 
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