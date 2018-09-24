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Россия официально получила ноту из Киева о разрыве Договора о дружбе
Россия 24 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.
Об этом сообщил журналистам во вторник директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко, передает
"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]", - информировал дипломат.
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Россия 24 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе.
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