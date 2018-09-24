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Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Рогачевском районе
Фото из архива
25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Рогачевском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Трагедия произошла сегодня утром в деревне Юдичи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.-0-
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25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трехлетний ребенок погиб на пожаре в Рогачевском районе. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета,...
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