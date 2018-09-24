Не стоит допускать рукоприкладства

О том, что за отдельные преступления уголовная ответственность наступает не с шестнадцати, а с четырнадцати лет должны знать и родители, и дети. Это связно с тем, что общественную опасность совершаемых противоправных деяний этой категории положено осознавать и в таком юном возрасте. Например, убийство, грабеж, разбой, вымогательство, хулиганство, изнасилование, причинение тяжких и менее тяжких телесных повреждений – это далеко не полный перечень преступлений, предусмотренных статьей 27 Уголовного кодекса Республики Беларусь, определяющей общие положения о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность.

Все это к тому, что еще в начале последнего летнего месяца в городе Гродно юноша 2004-го года рождения избил своего знакомого, который младше его на два года. Казалось бы, конфликты среди детей – вещь постоянная, и как-то даже стыдно порой жаловаться на это родителям, но и рукоприкладство в таких ситуациях недопустимо, особенно, если оно превышает все допустимые не только правовые, но и моральные границы. Именно в этом случае так оно и произошло. Потерпевшему в результате избиения причинены менее тяжкие телесные повреждения. Конфликт между сторонами возник из-за обоюдных симпатий к одной и той же девочке, и мирным путем разрешить противоречия не удалось.

Возбуждено уголовное дело.

Поэтому всем юным жителям нашей страны стоит помнить, что за рукоприкладство можно нажить себе проблем на годы вперед.

Статья 27. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность

1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Лица, совершившие запрещенные настоящим Кодексом деяния в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, подлежат уголовной ответственности лишь за:

1) убийство (статья 139);

2) причинение смерти по неосторожности (статья 144);

3) умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (статья 147);

4) умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения (статья 149);

5) изнасилование (статья 166);

6) насильственные действия сексуального характера (статья 167);

7) похищение человека (статья 182);

8) кражу (статья 205);

9) грабеж (статья 206);

10) разбой (статья 207);

11) вымогательство (статья 208);

11-1) хищение путем использования компьютерной техники (статья 212);

(п. 11-1 части второй статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-З)

12) угон транспортного средства или маломерного судна (статья 214);

(в ред. Законов Республики Беларусь от 17.07.2006 N 147-З, от 05.01.2016 N 356-З)

13) умышленные уничтожение либо повреждение имущества (части 2 и 3 статьи 218);

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-З)

14) захват заложника (статья 291);

15) хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294);

16) умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения (статья 309);

17) хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327);

(в ред. Законов Республики Беларусь от 20.12.2007 N 291-З, от 13.07.2012 N 408-З)

17-1. незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (части 2 — 5 статьи 328);

(п. 17-1 части второй статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 29.01.2015 N 245-З)

18) хулиганство (статья 339);

19) заведомо ложное сообщение об опасности (статья 340);

20) осквернение сооружений и порчу имущества (статья 341);

21) побег из исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, арестного дома или из-под стражи (статья 413);

(п. 21 части второй статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 04.01.2003 N 173-З)

22) уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (статья 415).

(п. 22 части второй статьи 27 введен Законом Республики Беларусь от 05.01.2016 N 356-З)

3. Не подлежит уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, которое достигло предусмотренного частями 1 или 2 настоящей статьи возраста, если будет установлено, что вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), оно во время совершения общественно опасного деяния было не способно сознавать фактический характер или общественную опасность своего деяния.

(в ред. Закона Республики Беларусь от 05.05.2010 N 123-З)

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома

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