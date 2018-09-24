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Бабич хочет сделать отношения Беларуси и России «по-настоящему братскими»

25.09.2018 11:48 — Разное | Ежедневник  
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Бабич хочет сделать отношения Беларуси и России «по-настоящему братскими»

Посол России в Минске, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич заявляет о намерении приложить максимум усилий для того, чтобы сделать белорусско-российские отношения по-настоящему братскими.

"Я тот человек, который настроен на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой возможно, развивался наш политический союз", - сказал Бабич, вручая во вторник президенту Беларуси Александру Лукашенко верительную грамоту, пишет БЕЛТА.

По словам посла, "сотрудничество в формате Союзного государства должно быть наполнено реальным содержанием, чтобы объединение не было неким виртуальным проектом, а приносило пользу гражданам двух стран".

При этом Бабич подчеркнул, что с началом его дипломатической миссии "не открывается новый этап в отношениях между Беларусью и Россией - это продолжение той совместной работы, которая велась на протяжении долгих лет".

Как сообщалось, Бабич вручил белорусскому президенту во вторник верительную грамоту.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост посла РФ в Беларуси Михаила Бабича.

 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Минске, спецпредставитель президента РФ Михаил Бабич заявляет о намерении приложить максимум усилий для того, чтобы сделать белорусско-российские...
 
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