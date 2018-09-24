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Беларусь ограничила ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей
25.09.2018 11:12 — Разное | Ежедневник
фото: vch.ru
Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей России из-за оспы. Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Московской области России зарегистрирован случай заболевания оспой овец и коз. А по данным Россельхознадзора, аналогичный случай зафиксирован и в Тульской области.
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Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей России из-за оспы. Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и...
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