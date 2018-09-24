Беларусь ограничила ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей

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Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей России из-за оспы. Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Московской области России зарегистрирован случай заболевания оспой овец и коз. А по данным Россельхознадзора, аналогичный случай зафиксирован и в Тульской области.



В связи с этим с 25 сентября вводятся временные ограничения на ввоз из этих регионов России убойных, племенных и пользовательских овец и коз, козлов-производителей, диких животных, зоопарковых и цирковых мелких парнокопытных (овцы, козы, ламы, туры, муфлоны, козероги, косули), молока и молочной продукции от этих животных, мяса диких животных, кожевенного, рогокопытного, мерлушкового сырья, шерсти, пуха и др.



Оспа овец и коз - высококонтагиозная опасная болезнь, характеризующаяся лихорадкой и образованием в эпителии кожи и слизистых оболочек папулезно-пустулезных поражений. Оспой болеют овцы всех возрастов и пород. В естественных условиях овцы чаще заражаются при контакте здоровых животных с больными.