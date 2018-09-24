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Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте
Белоруска Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
В матче 1-го круга Вера Лапко (№ 64 рейтинга WTA) взяла верх над сербской теннисисткой Бояной Йовановской-Петрович (№ 557 WTA) — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 66 минут.
Особенно впечатляющим оказалось преимущество белоруски в выигрыше первой подачи — 92% против 49% у соперницы.
В 1/8 финала соперницей Веры Лапко станет 21-летняя сербская теннисистка Ивана Йорович (№ 194 WTA), выбившая из борьбы 23-летнюю россиянку Екатерину Александрову (№ 117 WTA) — 6:3, 6:2.
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Белоруска Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
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