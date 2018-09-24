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Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте

25.09.2018 12:07 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В матче 1-го круга Вера Лапко (№ 64 рейтинга WTA) взяла верх над сербской теннисисткой Бояной Йовановской-Петрович (№ 557 WTA) — 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 66 минут.

Особенно впечатляющим оказалось преимущество белоруски в выигрыше первой подачи — 92% против 49% у соперницы.

Лапко — Йовановска-Петрович — 6:1, 6:3

Эйсы 0−3.

Двойные ошибки 7−4.

Попадание первой подачи 56% — 63%.

Выигрыш первой подачи 92% (22 из 24) — 49% (21 из 43).

Выигрыш второй подачи 32% (6 из 19) — 36% (9 из 25).

Реализация брейк-пойнтов 67% (6 из 9) — 67% (2 из 3).

Все выигранные очки 66 из 111 (59%) − 45 из 111 (41%).

В 1/8 финала соперницей Веры Лапко станет 21-летняя сербская теннисистка Ивана Йорович (№ 194 WTA), выбившая из борьбы 23-летнюю россиянку Екатерину Александрову (№ 117 WTA) — 6:3, 6:2.

 
 
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Белоруска Вера Лапко успешно стартовала на турнире в Ташкенте с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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