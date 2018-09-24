Сооснователи Instagram решили уйти из компании

Кевин Систром и Майк Кригер, которые создали Instagram восемь лет назад, приняли решение покинуть компанию в ближайшие недели. Они уже уведомили других руководителей Instagram, а также менеджеров Facebook, владеющей приложением, сообщает The New York Times (NYT), сообщает РБК .



Изображение: instagram.com

Позже об уходе Систрома и Кригера было объявлено и в официальном блоге Instagram.

Систром — исполнительный директор Instagram, а Кригер отвечает за работу техников. О своих дальнейших планах они не рассказали. По одной из версий, оба решили взять паузу после нескольких лет, посвященных развитию сервиса.

Программисты Систром и Кригер познакомились в 2010 году. Тогда они создали сервис по обмену фотографиями, который позже набрал около 1 млрд подписчиков и превратился в социальную сеть Instagram.

NYT указывает, что решение об уходе Систром и Кригер приняли во время кризиса в компании Facebook, которая приобрела Instagram в 2012 году за 1 миллиард долларов. Соцсеть критикуют за неосторожное обращение с данными пользователей и невнимание к попыткам вмешиваться в дела чужих стран при помощи фейковых аккаунтов.

В этом году от дальнейшей работы над WhatsApp отказался Ян Коум. Этот сервис был также куплен Facebook в 2014 году.