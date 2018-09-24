|
Жена резидента Comedy Club покажет в Минске танцевальный перформанс
Обладательница кубка мира по художественной гимнастике, популярная телеведущая и жена резидента Comedy Club Павла Воли —
«Болеро» — театрально-танцевальный спектакль о красоте, в котором эмоции выражаются языком тела. В этом шоу художественная гимнастика — это не просто спорт, но и хореографическая грань между женственностью и сексуальностью. Смелость авторских костюмов и цифровая графика заставят зрителя подумать, что он оказался на модном показе в Лондоне.
Гимнастика, модерн, элементы стилей Vogue New Way и High Heels переплетутся в одном танце — под оригинальную музыку Райана Оттера, специально созданную для проекта, несовместимые стили станут единым целым. Соединять их будут хореографы- постановщики Катя Решетникова и Игорь Рудник в компании с лучшими танцорами России.
Читайте также:
***
22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обладательница кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выступит в КЗ "Минск" c новым шоу "Болеро".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)