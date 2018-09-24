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Жена резидента Comedy Club покажет в Минске танцевальный перформанс

25.09.2018 11:59 — Разное | Tut.by  
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Обладательница кубка мира по художественной гимнастике, популярная телеведущая и жена резидента Comedy Club Павла Воли — Ляйсан Утяшева выступит в КЗ «Минск» c новым танцевальным шоу «Болеро».


Фото: liasanshow.com

«Болеро» — театрально-танцевальный спектакль о красоте, в котором эмоции выражаются языком тела. В этом шоу художественная гимнастика — это не просто спорт, но и хореографическая грань между женственностью и сексуальностью. Смелость авторских костюмов и цифровая графика заставят зрителя подумать, что он оказался на модном показе в Лондоне.

Гимнастика, модерн, элементы стилей Vogue New Way и High Heels переплетутся в одном танце — под оригинальную музыку Райана Оттера, специально созданную для проекта, несовместимые стили станут единым целым. Соединять их будут хореографы- постановщики Катя Решетникова и Игорь Рудник в компании с лучшими танцорами России.

Когда: 7 декабря, 19.00

Где: КЗ «Минск»

Стоимость: 60−190 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТ

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22 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парные билеты на концерт Ольги Бузовой в Минске, который состоится на сцене Falcon Club 6 октября. Счастливчикам достанутся билеты бесплатно. Победители будут объявлены 27 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Обладательница кубка мира по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева выступит в КЗ "Минск" c новым шоу "Болеро".
 
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