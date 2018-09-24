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Молодежь за безопасность!

25.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Молодежь за безопасность!

 С 24 сентября на территории района стартовала республиканская акция МЧС «Молодежь за безопасность!», приуроченная образованию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которая отмечает свой 17-й день рождения. Мероприятие продлится до 12 октября и будет проходить в три этапа.

Юные спасатели и работники МЧС до 2 октября побывают в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, чтобы помочь в бытовых вопросах.

С 3 по 10 октября в социальных приютах, домах-интернатах, общеобразовательных и других учреждениях ребята поближе познакомят сверстников с организацией, расскажут о своей деятельности, а представители министерства по чрезвычайным ситуациям проведут обучающие занятия.

Мероприятия третьего этапа (с 11 по 12 октября) спасатели и их юные помощники проведут в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, кинотеатрах, актовых залах, Домах культуры, на открытых площадках, парках. 

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.

 
 
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 С 24 сентября на территории района стартовала республиканская акция МЧС.
 
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