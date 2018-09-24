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Молодежь за безопасность!
25.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
С 24 сентября на территории района стартовала республиканская акция МЧС «Молодежь за безопасность!», приуроченная образованию Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, которая отмечает свой 17-й день рождения. Мероприятие продлится до 12 октября и будет проходить в три этапа.
Юные спасатели и работники МЧС до 2 октября побывают в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, чтобы помочь в бытовых вопросах.
С 3 по 10 октября в социальных приютах, домах-интернатах, общеобразовательных и других учреждениях ребята поближе познакомят сверстников с организацией, расскажут о своей деятельности, а представители министерства по чрезвычайным ситуациям проведут обучающие занятия.
Мероприятия третьего этапа (с 11 по 12 октября) спасатели и их юные помощники проведут в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, кинотеатрах, актовых залах, Домах культуры, на открытых площадках, парках.
Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.
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С 24 сентября на территории района стартовала республиканская акция МЧС.
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