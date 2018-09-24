Сильный ветер в Беларуси: без электричества оставались 448 населенных пунктов

Из-за сильного ветра в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 488 населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Зафиксированы случаи повреждения автомобилей, припаркованных под деревьями и с нарушением ПДД. Периодически отключалось электроснабжение.

Повреждены и здания – крыша жилого дома, здание сельхозназначения.

Работники МЧС и других организаций 44 раза выезжали на ликвидацию последствий падения деревьев.

Зафиксированы падения деревьев в Брестской (23 случая), Гомельской (7 случаев), Минской (1 случай) и Могилевской (13 случаев) областях, в результате которых повреждены 6 легковых автомобилей. Пострадавших нет. Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.

24. 09. 2018 г. в 13:50 поступило сообщение об отключении электроэнергии в г.п. Лельчицы Гомельской области (объекты 1-ой категории были запитаны от резервных источников). В 15:00 электроснабжение потребителей восстановлено. Причина отключения – падение дерева на высоковольтную линию 110 кВ.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 488 населенных пунктов. Все отключения оперативно устранены.

По информации Белгидромета сложные погодные условия сохранятся сегодня и завтра. Синоптики и МЧС призывают всех быть внимательными, осторожными, не парковать автомобили под деревьями, а в случае обнаружения нештатной ситуации незамедлительно сообщать об этом по номерам 101 или 112.