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Резидент ПВТ продает свой особняк в Тарасово за 250 биткоинов
На рынке элитной недвижимости особняк в Тарасово продается года два. Оцененный почти в два миллиона долларов, дом
Поскольку особняк продается давно, владелец сделал в нем реконструкцию и цену выставил уже в криптовалюте, оценив объект в 250 биткоинов.
— В реальном секторе денег сегодня не так много, а легальных — еще меньше. Цифровая экономика дает новые возможности как и для покупателей, так и продавцов. Совершенно спокойно иду на эту сделку, потому что сам связан с цифровой экономикой и владею криптовалютой, — рассказал REALTY.TUT.BY владелец особняка Алексей и добавил, что к объявлению есть интерес и вопросы по большей части касаются юридического оформления такой сделки. — Юридическая сторона неоднозначная, но есть определенная база, с которой можно работать. К такой сделке обязательно нужно привлекать юристов. Бизнес, с которым я связан, обслуживается юридическими компаниями высокого уровня, им и будет поручено заниматься этим вопросом. Сам я являюсь резидентом Парка высоких технологий.
Особняк, который продают за криптовалюту, находится в Тарасово. Кроме основного дома, на участке в 25 соток расположены гостевой дом и дом для охраны.
Площадь жилого дома — почти 600 квадратных метров. В нем три спальни, детская, библиотека, кабинет, кухня со столовой, бильярдная, каминная, четыре санузла.
Также есть двухуровневый зимний сад, постирочная, гараж на два автомобиля с ямой, сухой отапливаемый и холодильный склад.
На участке — двухуровневый пруд и водопад с авторской бронзовой скульптурой.
Продается комплекс за 250 биткоинов. Есть и эквивалент в долларах — 1,75 миллиона.
По данным сервиса
К слову, дом в Тарасово не единственный объект в Беларуси, который хотели продать за биткоины. В конце ноября 2017 года в Минске
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