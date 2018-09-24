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Молодежь за безопасность

25.09.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Молодежь за безопасность

Очередной «День рождения» отметит в октябре Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП) – в этом году в честь праздника пройдет трёхнедельная акция «Молодежь за безопасность».

На первом этапе активисты БМООСП окажут шефскую помощь многодетным семьям, одинокопроживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам. Затем, при проведении второго этапа, активисты БМООСП вместе с работниками МЧС посетят общеобразовательные учреждения, социальные приюты и дома-интернаты, своих сверстников ребята ближе познакомят с организацией, расскажут о деятельности юных спасателей и представят развлекательную программу. Финальное мероприятие пройдет на открытых площадках, где все желающие смогут принять участие в различных конкурсах и викторинах, а также увидеть праздничный концерт, подготовленный организаторами.

Однако, акция «Молодежь за безопасность» — это всего лишь небольшая часть того, чем живет организация. Ежегодно под эгидой БМООСП проходит множество профилактических, обучающих, соревновательных и развлекательных мероприятий, непосредственными участниками которых становятся юные спасатели. Сегодня ни одно значимое мероприятие, как в областных центрах, так и в республике не обходится без БМООСП, будь то праздник города, чествование ветеранов или праздник для учащихся, различные концертные программы, общественные мероприятия профилактической направленности – везде активисты БМООСП не только желанные гости, но и активные участники.

Очень высок авторитет организации и у государственных структур – органов власти, других общественных организаций. При поддержке Министерства  образования, Министерства культуры, БДПО ежегодно проводятся республиканские мероприятия и акции, направленные на пропаганду профессии спасателя-пожарного, обучение населения и работающих, детей и молодежи основам безопасности жизнедеятельности, популяризацию БМООСП и привлечение в организацию новых ребят. Это уже ставшие традиционными: смотр-конкурс детского творчества «Спасатели глазами детей», детский полевой лагерь Спасатель», «Слет юных спасателей-пожарных», конкурс «Школа безопасности»; акции: «Молодежь за безопасность»,  «Безопасность в каждый дом», «Каникулы без дыма и огня» и многие другие.

Одно из важных направлений деятельности БМООСП – пожарно-спасательный спорт. Белорусские парни неоднократно становились призерами различных чемпионатов и участвовали в международных первенствах.

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных – это одна большая семья, объединяющая тысячи единомышленников, которые все вместе болеют за одно общее дело. А ведь если область интересов, стремления и поставленные цели едины, то и возможности их безграничны!

Акция будет проходить с 12 по 24 октября в 3 этапа.

1-й этап – 24 сентября — 2 октября (акция проходит в домах многодетных семей, ветеранов ВОВ, одинокопроживающих пенсионеров, инвалидов).

2-й этап – 3 — 10 октября (акция проходит в общеобразовательных учреждениях; в социальных приютах, домах-интернатах и др.).

3-й этап – 11-12 октября (акция проходит в местах массового пребывания людей: центрах детского творчества, кинотеатрах, актовых залах, ДК, на открытых площадках и т.д.).

 

 

Столинский отдел по чрезвычайным ситуациям

 
 
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Очередной «День рождения» отметит в октябре Белорусская молодежная общественная организация спасателей-пожарных (БМООСП) – в этом году в честь праздника пройдет
 
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