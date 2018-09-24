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За прошедшую неделю в Столинском районе зарегистрировано 2 пожара

25.09.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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За прошедшую неделю в Столинском районе зарегистрировано 2 пожара
Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует, что за прошедшую неделю (с 17 по 23.09) в Столинском районе зарегистрировано 2 пожара:

18.09.2018 г. В 17-18 д. Струга, ул. Энгельса, 30 произошел пожар в дощатом хозяйственном строении, размерами 5х7 м, принадлежащем пенсионеру, 1942 г.р.,. Огнем уничтожена кровля строения, повреждены стены, уничтожено имущество, находившееся в строении. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

23.09.2018 г. В 17-18 д. Маньковичи, ул. Полевая, д. 10. произошел пожар в Хозяйственном строении блочном размерами 5х15 м, принадлежащем гр-ну 1979 г.р.. Огнем повреждено имущество, находившееся в хозяйственном строении. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – детская шалость с огнем.

 

Уважаемые жители Столинского района чтобы  подобное  несчастье не случилось в Вашем доме, в Вашей семье, соблюдайте элементарные требования правил пожарной безопасности:

— будьте осторожны с огнём — не курите в постели.

— не эксплуатируйте неисправную отопительную печь.

— уходя из дома, рабочего места отключайте все электроприборы.

— не оставляйте  своих  малолетних  детей  без  присмотра. 

 
 
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Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям информирует, что за прошедшую неделю (с 17 по 23.09) в Столинском районе зарегистрировано 2
 
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