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Светлана Почобут, директор Радунской СШ, примет участие в областном конкурсе «Руководитель года»
25.09.2018 — Разное | Вороновская газета
Заключительный этап областного конкурса профессионального мастерства «Руководитель года» пройдет на базе ГУО «Гродненский областной институт развития образования».
– Главная цель конкурса – повысить эффективность управленческих навыков руководителей учреждений образования, – рассказывают организаторы. – К участию мы пригласили руководителей со стажем управленческой работы не менее 3-х лет. К слову, все они достигли значимых результатов в возглавляемом ими учреждении образования.
Конкурс профессионального мастерства проводится по четырем номинациям:
– «Руководитель учреждения общего среднего образования»;
– «Руководитель учреждения дошкольного образования»;
– «Руководитель учреждения дополнительного образование детей и молодежи»;
– «Руководитель учреждения профессионально-технического и среднего специального образования».
По результатам первого заочного этапа в финал вышли 9 конкурсантов в каждой номинации. Второй этап, который пройдет 26 сентября, состоит из финала и суперфинала. Участникам предстоит ответить на вопросы, касаемые управленческой деятельности, а также провести моно-выступления с презентацией. По итогам финала, четыре участника, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, проходят дальше. В суперфинале кандидатам на звание «Руководитель года» предстоит защитить бизнес-план по развитию внебюджетной деятельности, а также решить задачи, связанные с управленческими ситуациями.
Что? Суперфинал конкурса профессионального мастерства «Руководитель года».
Где? Гродно, ул. Гагарина, 6.
Когда? 26 сентября, начало в 10.15.
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Заключительный этап областного конкурса профессионального мастерства «Руководитель года» пройдет на базе ГУО «Гродненский областной институт развития...
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