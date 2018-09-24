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Светлана Почобут, директор Радунской СШ, примет участие в областном конкурсе «Руководитель года»

25.09.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Светлана Почобут, директор Радунской СШ, примет участие в областном конкурсе «Руководитель года»

Заключительный этап областного конкурса профессионального мастерства «Руководитель года» пройдет на базе ГУО «Гродненский областной институт развития образования».
 
– Главная цель конкурса – повысить эффективность управленческих навыков руководителей учреждений образования, – рассказывают организаторы. – К участию мы пригласили руководителей со стажем управленческой работы не менее 3-х лет. К слову, все они достигли значимых результатов в возглавляемом ими учреждении образования.
 
Конкурс профессионального мастерства проводится по четырем номинациям:
– «Руководитель учреждения общего среднего образования»;
– «Руководитель учреждения дошкольного образования»;
– «Руководитель учреждения дополнительного образование детей и молодежи»; 
– «Руководитель учреждения профессионально-технического и среднего специального образования».
 
По результатам первого заочного этапа в финал вышли 9 конкурсантов в каждой номинации. Второй этап, который пройдет 26 сентября, состоит из финала и суперфинала. Участникам предстоит ответить на вопросы, касаемые управленческой деятельности, а также провести моно-выступления с презентацией. По итогам финала, четыре участника, набравшие наибольшее количество баллов в каждой номинации, проходят дальше. В суперфинале кандидатам на звание «Руководитель года» предстоит защитить бизнес-план по развитию внебюджетной деятельности, а также решить задачи, связанные с управленческими ситуациями. 
 
Что? Суперфинал конкурса профессионального мастерства «Руководитель года».
Где? Гродно, ул. Гагарина, 6.
Когда? 26 сентября, начало в 10.15.
 
Теги: Гродно
 
 
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Заключительный этап областного конкурса профессионального мастерства «Руководитель года» пройдет на базе ГУО «Гродненский областной институт развития...
 
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