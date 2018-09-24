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В Крыму нашли пропавший без вести бронекатер Пинской флотилии
Бронекатер времен Великой Отечественной войны был найден в районе мыса Тарханкут в западной части Крымского полуострова,
Бронекатер был построен в 1920 году и получил название «Четвертый». Он воевал в Пинской флотилии, а потом был перебазирован на Черноморский флот. О судьбе экипажа ничего не известно. С 1944 года корабль считался пропавшим без вести.
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По архивным материалам корабль считался пропавшим без вести с 1944 года.
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