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5 вещей,которые должны быть у Вас в косметичке!!!

25.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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2. Румяна. Только не розовые или персиковые, а коричневых оттенков загара.

3. Средства по уходу за губами — просто увлажняющий, питательный бальзам или помада. От блесков для губ косметологи советуют на данный сезон избавиться. Сейчас тенденции поменялись. На повседневку используются натуральные пастельные оттенки, достаточно иметь с собой два цвета.

4. Термальная вода — ее рекомендуют применять как зимой во время отопительного периода, так и летом — чтобы увлажнять кожу, причем независимо от типа: сухая, жирная или проблемная.Косметологи рекомендуют проводить опрыскивание лица как минимум раз в час — поверх пудры/тонального крема. Это к тому же поможет закрепить макияж.

 
 
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2. Румяна. Только не розовые или персиковые, а коричневых оттенков загара. 3. Средства по уходу за губами — просто увлажняющий, питательный бальзам или помада. От...
 
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