5 вещей,которые должны быть у Вас в косметичке!!!

2. Румяна. Только не розовые или персиковые, а коричневых оттенков загара.

3. Средства по уходу за губами — просто увлажняющий, питательный бальзам или помада. От блесков для губ косметологи советуют на данный сезон избавиться. Сейчас тенденции поменялись. На повседневку используются натуральные пастельные оттенки, достаточно иметь с собой два цвета.

4. Термальная вода — ее рекомендуют применять как зимой во время отопительного периода, так и летом — чтобы увлажнять кожу, причем независимо от типа: сухая, жирная или проблемная.Косметологи рекомендуют проводить опрыскивание лица как минимум раз в час — поверх пудры/тонального крема. Это к тому же поможет закрепить макияж.