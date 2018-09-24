Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе снизилась, а в Беларуси приблизилась к заветной 1000 рублей





Средняя начисленная заработная плата работников Слуцкого района по сравнению с июлем снизилась на 7,9 и составила в августе 802,9 белорусских рублей. Это следует из данных , опубликованных во вторник Национальным статистическим комитетом.

При этом средняя зарплата в соседнем Солигорске сделала резкий рывок вперёд и увеличилась за месяц с 1.337,6 до 1.602,8 рублей - вероятно, из-за дополнительных выплат, приуроченных ко Дню шахтёра.

В целом по Минской области средняя заработная плата работников выросла с 983,7 до рублей. А средняя зарплата по стране приблизилась к заветной тысяче и составила 987,5 рублей.

Однако в долларах заработки белорусов сокращаются, уточняет TUT.BY.

В пересчете по средневзвешенному курсу доллара за август средняя зарплата составила 483 доллара (в июле — 491 доллар, в июне — 477 долларов, в мае — 470 долларов, в апреле — 460 долларов, в марте — 474 доллара, в феврале — почти 431 доллар, в январе — 432 доллара, в декабре прошлого года — 495 долларов).

Slutsk-Gorod.by