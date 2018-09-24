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Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе снизилась, а в Беларуси приблизилась к заветной 1000 рублей
25.09.2018 — Разное | Слуцк Город
Средняя начисленная заработная плата работников Слуцкого района по сравнению с июлем снизилась на 7,9 и составила в августе 802,9 белорусских рублей. Это следует из
При этом средняя зарплата в соседнем Солигорске сделала резкий рывок вперёд и увеличилась за месяц с 1.337,6 до 1.602,8 рублей - вероятно, из-за дополнительных выплат, приуроченных ко Дню шахтёра.
В целом по Минской области средняя заработная плата работников выросла с 983,7 до рублей. А средняя зарплата по стране приблизилась к заветной тысяче и составила 987,5 рублей.
Однако в долларах заработки белорусов сокращаются,
Slutsk-Gorod.by
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Белстат: средняя зарплата в Слуцком районе снизилась, а в Беларуси приблизилась к заветной 1000 рублей
При этом средняя зарплата в соседнем Солигорске сделала резкий рывок вперёд и увеличилась за месяц с 1 337,6 до 1 602,8 рублей - вероятно, из-за дополнительных выплат,...
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