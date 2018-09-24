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Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 26 сентября
25.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 26 сентября, сообщили
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. По северо-западу Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
В среду будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 6-11 м/с, днем с порывами до 14 м/с, по северо-западу - до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 9-15 градусов тепла.
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Ночные заморозки ожидаются местами по Беларуси 26 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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