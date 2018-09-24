Обеспечим имущественную безопасность



Кража – тайное хищение чужого имущества – признается преступлением во всех странах мира. Охватывает посягательства на любую форму собственности.

Данный вид преступлений наиболее распространен на территории Хойникского района, удельный вес в структуре преступности по линии уголовного розыска составляет 57,6%, т.е. практически 2/3 совершаемых преступлений по линии уголовного розыска составляют кражи. Раскрываемость данного вида преступлений составляет 62,5%, при раскрываемости по линии уголовного розыска 75,4%.

Характерной особенностью краж совершаемых на территории Хойникского района является то, что 68,4% преступлений совершено свободным доступом. Это значит, преступления совершены в отношении имущества, к которому собственник не принял мер по обеспечению сохранности. В большинстве своем предметом преступного посягательства являются деньги, мобильные телефоны, велосипеды, различное электрооборудование.

Кражи совершаются из незакрытых домов, автомашин, в общественных местах, из подъездов, на улицах, в служебных кабинетах и торговых объектах.

Работая по заявлениям о краже, сотрудники органов внутренних дел на вопрос: «Почему имущество хранилось без присмотра?», часто слышат: «Велосипед в нашем подъезде стоял уже год и его никто никогда не крал». На вопрос, почему не приняли мер по сохранности своего имущества, звучит типичный ответ: «Раньше стоял и таких фактов не было».

В беседе с ранее неоднократно судимым за совершение краж денег гражданином Х., после задержания за очередное преступление, на вопрос, что тебя толкнуло на совершение преступления, он ответил: «Так я, куда не приду, везде, как специально, на видном месте оставляют кошельки с деньгами вот и не удержался».

Конечно, нельзя предписывать потерпевшему вину за совершенное преступление, фактически обвиняя потерпевшего. Вместе с тем зачастую принятие потерпевшим элементарных мер по сохранности имущества, позволило бы защитить личную собственность от преступных посягательств.

В этой связи органы внутренних дел рекомендуют:

— не оставляйте дверь квартиры или дома открытой, даже не «минутку за солью к соседке»;

— выходя из автомобиля даже на короткое время, запирайте автомобиль, включая имеющуюся сигнализацию, другие средства охраны;

— не оставляйте в автомобиле на видном месте мобильные телефоны, ценные вещи, документы – это может спровоцировать преступника;

— не оставляйте велосипеды без присмотра, не стесняйтесь попросить знакомых посмотреть за вашим велосипедом, не доверяйте их случайным знакомым;

— если все же оставили велосипед без присмотра, не поленитесь воспользоваться запирающими устройствами;

— будьте бдительными и внимательными, не забывайте свои вещи на прилавках торговых объектов, в коридорах больниц, скамейке около дома – присвоение забытых вещей также может быть квалифицировано как кража;

— не оставляйте сумки, кошельки, портмоне без присмотра, без необходимости не носите с собой крупные суммы денег (свыше 40 рублей).

Совершение преступления предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража» влечет уголовную ответственность предусмотренную частью:

1. Тайное похищение имущества (кража) — наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновением в жилище, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок.

3. Кража, совершенная в крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

4. Кража, совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Если вы стали жертвой преступления вы можете обратиться за помощью в органы внутренних дел по телефону 102 (звонок бесплатный).

С. ЖЕВНЯК, начальник РОВД.