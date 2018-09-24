Обеспечим имущественную безопасность

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25.09.2018 — Разное | Хойницкiя навiны
Данный вид преступлений наиболее распространен на территории Хойникского района, удельный вес в структуре преступности по линии уголовного розыска составляет 57,6%, т.е. практически 2/3 совершаемых преступлений по линии уголовного розыска составляют кражи. Раскрываемость данного вида преступлений составляет 62,5%, при раскрываемости по линии уголовного розыска 75,4%.
Характерной особенностью краж совершаемых на территории Хойникского района является то, что 68,4% преступлений совершено свободным доступом. Это значит, преступления совершены в отношении имущества, к которому собственник не принял мер по обеспечению сохранности. В большинстве своем предметом преступного посягательства являются деньги, мобильные телефоны, велосипеды, различное электрооборудование.
Кражи совершаются из незакрытых домов, автомашин, в общественных местах, из подъездов, на улицах, в служебных кабинетах и торговых объектах.
Работая по заявлениям о краже, сотрудники органов внутренних дел на вопрос: «Почему имущество хранилось без присмотра?», часто слышат: «Велосипед в нашем подъезде стоял уже год и его никто никогда не крал». На вопрос, почему не приняли мер по сохранности своего имущества, звучит типичный ответ: «Раньше стоял и таких фактов не было».
В беседе с ранее неоднократно судимым за совершение краж денег гражданином Х., после задержания за очередное преступление, на вопрос, что тебя толкнуло на совершение преступления, он ответил: «Так я, куда не приду, везде, как специально, на видном месте оставляют кошельки с деньгами вот и не удержался».
В этой связи органы внутренних дел рекомендуют:
Совершение преступления предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража» влечет уголовную ответственность предусмотренную частью:
Если вы стали жертвой преступления вы можете обратиться за помощью в органы внутренних дел по телефону 102 (звонок бесплатный).
С. ЖЕВНЯК, начальник РОВД.
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Кража – тайное хищение чужого имущества – признается преступлением во всех странах мира. Охватывает посягательства на любую форму собственности. Данный вид...
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