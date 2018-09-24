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МВД: нетрезвых водителей нужно наказывать жестче
«Пьяный за рулем – это потенциальный убийца, ни много, ни мало», – заявил глава МВД.
«Человек осознанно доводит себя до такого состояния, осознанно садится управлять источником повышенной опасности, косвенно предполагая, что может совершить ДТП», – сказал министр, передает
Игорь Шуневич подчеркнул, что МВД поддерживает любое предложение об ужесточении ответственности в отношении водителей, которые находятся за рулем в нетрезвом виде.
По действующему законодательству водителей, которые сели за руль в пьяном виде и были виновны в гибели человека или причинении тяжелых травм, могут лишать свободы на срок до семи лет.
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МВД выступит соавтором новых мер по наказанию за пьяное вождение
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