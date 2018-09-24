Международная специализированная практическая бизнес-конференция по продажам и маркетингу "Взрывные продажи 6.0" состоится в Минске 25 октября. За 5 лет проведения конференция собрала более 1200 участников, среди которых - собственники бизнеса, топ-менеджеры, коммерческие директора, маркетологи, руководители и специалисты отдела продаж и маркетинга компаний из различных сфер бизнеса.





В 2018 году с мастер-классами выступят шесть известных специалистов-практиков. Помимо Франка Виншона, международного консультанта по маркетингу и коммуникациям, обладателя четырех Каннских львов, успешной практикой поделится Илья Балахнин - вице-президент IABC/Russia по инновациям. На "Взрывных продажах" он расскажет о том, как найти новые точки извлечения прибыли на примере реальных кейсов собственного бизнеса.

"Уже второй год банк ВТБ принимает участие в конференции "Взрывные продажи" в качестве партнера. Мы уверены, что это настоящее бизнес-событие, задающее правильный вектор во взаимодействии с клиентами, - отметил Олег Савин, начальник управления по работе с клиентами среднего и малого бизнеса ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), - шесть титулованных спикеров, шесть актуальных мастер-классов дают замечательную возможность глубже погрузиться в технологии продаж и маркетинга, управления прибылью, формирования дохода компании. Конференция носит практический характер, и все выступления будут построены на реальных кейсах, а спикеры готовы отвечать на любые вопросы и помогать разбираться даже с самыми сложными задачами".