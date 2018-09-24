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В белорусских санаториях увеличивается количество иностранцев

25.09.2018 12:27 — Разное | Интерфакс  
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- В санаториях Беларуси увеличилось количество иностранцев, сообщил руководитель Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"В 2018 году у нас уже отдохнуло 175 тысяч иностранцев, что на 8 тысяч больше, чем год назад. А к концу года планируем выйти на цифру в 225 тысяч отдыхающих и общее увеличение иностранцев более чем на 12 тысяч", - сказал Г.Болбатовский на пресс-конференции во вторник в Минске.

По его словам, также в последние месяцы отмечается расширение географии потребителей санаторно-курортных услуг в Беларуси. "Мы связываем это с упрощением визового режима. Увеличивается спрос на наши услуги у граждан Прибалтики, Польши, Германии", - продолжил руководитель центра.

Он также сообщил, что экспорт услуг на оздоровительное и курортное лечение в Беларуси вырос за минувшие 9 месяцев на 20%. "Выручка составляет Br322 млн, что больше на 20%, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал Г.Болбатовский.

В данной связи он отметил, что средняя стоимость одного койко-дня в белорусском санатории составляет Br53, что на 3,5% больше, чем было в декабре 2017 года. "Речь идет о стоимости в стандартных двухместных номерах", - уточнил Г.Болбатовский.

По его словам, с учетом ожидаемого небольшого снижения спроса на 4-й квартал цены в белорусских санаториях могут снизиться, но незначительно. "У нас практически проданы места на Новогодние праздники, забронированы или проданы 80% путевок на октябрь и 70% на ноябрь", - сообщил руководитель центра.

 
Теги: Минск
 
 
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- В санаториях Беларуси увеличилось количество иностранцев, сообщил руководитель Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению...
 
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