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На 26 и 27 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

25.09.2018 12:10 — Разное | UDF  
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Сложные погодные условия в Беларуси сохранятся не только сегодня, 25 сентября, но и в ближайшие дни. В среду и четверг ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

«25 сентября, во вторник, сохранится ветер порывами 15−20 м/с, ночью местами по городу до 22−25 м/с. Днем 26 сентября, в среду, во второй половине дня ожидается усиление ветра порывами до 15−18 метров в секунду. В четверг, 27 сентября, сохранится усиление ветра порывами до 15−20 м/с», — рассказали в Белгидромет.

Синоптики и спасатели напоминают о соблюдении элементарных правил при шквалистом ветре: необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).

 
 
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Сложные погодные условия в Беларуси сохранятся не только сегодня, 25 сентября, но и в ближайшие дни.
 
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