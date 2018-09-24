На 26 и 27 сентября объявлен оранжевый уровень опасности

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— рассказали в Белгидромет.Синоптики и спасатели напоминают о соблюдении элементарных правил при шквалистом ветре: необходимо убрать вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты).