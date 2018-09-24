Новый iPhone разнесли в пух и прах



Новый iPhone. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin





Новый iPhone. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin

iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR дорого обойдутся потенциальному покупателю. Цены на новинки iPhone стартуют от 87 990 рублей.Официальные продажи первых двух смартфонов начинаются в России 28 сентября. Предзаказ на новинки от iPhone был открыт за неделю. Эксперты рассказали о недостатках на гаджеты. Кажется, в Apple назревает скандал, поскольку новинки не соответствуют некоторым заявленным характеристикам.Особенно много жалоб на дисплей, который в экономном режиме некорректно отображает черный цвет. Кроме того, при тестировании новых iPhone XS и XS Max показали среднюю устойчивость к ударным повреждениям корпуса и защитных стекол, передает телеканалВ частности, сильно разочарован новинками iPhone эксперт по гаджетам, ведущий Youtube-канала Pro Hi-Tech. Он напомнил о слухах, согласно которым Apple должен был перейти на стандартные разъемы на смартфонах. Но вместо USB-C осталась зарядка типа Lightning, как было на iPhone 10.В свою очередь блогеротметил, что сейчас есть ощущение, что в Apple просто осознали стоимость бренда и возможность назначать любые цены на новинки iPhone.– подчеркнул специалист.Корнейчук считает, что переход Apple на процессоры в семь нанометров является заслугой китайской компании TSMC. Таким образом, по его лосвам, над новинкой iPhone работали инженеры как минимум трех компаний – Apple, ARM и китайцы из TSMC. И это – главная новация новых iPhone.