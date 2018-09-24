|
Новый iPhone разнесли в пух и прах
Новый iPhone. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin
iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR дорого обойдутся потенциальному покупателю. Цены на новинки iPhone стартуют от 87 990 рублей.
Официальные продажи первых двух смартфонов начинаются в России 28 сентября. Предзаказ на новинки от iPhone был открыт за неделю. Эксперты рассказали о недостатках на гаджеты. Кажется, в Apple назревает скандал, поскольку новинки не соответствуют некоторым заявленным характеристикам.
Особенно много жалоб на дисплей, который в экономном режиме некорректно отображает черный цвет. Кроме того, при тестировании новых iPhone XS и XS Max показали среднюю устойчивость к ударным повреждениям корпуса и защитных стекол, передает телеканал
В частности, сильно разочарован новинками iPhone эксперт по гаджетам, ведущий Youtube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук. Он напомнил о слухах, согласно которым Apple должен был перейти на стандартные разъемы на смартфонах. Но вместо USB-C осталась зарядка типа Lightning, как было на iPhone 10.
Новый iPhone. Фото: GLOBAL LOOK press/Rodrigo Reyes Marin
В свою очередь блогер Денис Попов отметил, что сейчас есть ощущение, что в Apple просто осознали стоимость бренда и возможность назначать любые цены на новинки iPhone. "И за эти деньги не предлагать ничего нового", – подчеркнул специалист.
Корнейчук считает, что переход Apple на процессоры в семь нанометров является заслугой китайской компании TSMC. Таким образом, по его лосвам, над новинкой iPhone работали инженеры как минимум трех компаний – Apple, ARM и китайцы из TSMC. И это – главная новация новых iPhone.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представленный 12 сентября новый iPhone оказался не таким идеальным, как заявлялось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)