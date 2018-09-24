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В Любанском районе мужчина до смерти забил пенсионера ради велосипеда

25.09.2018 12:59 — Разное | Аргументы и факты  
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В Любанском районе мужчина до смерти забил пенсионера ради велосипеда
Следственный комитет РБ

Как стало известно, 68-летний сельчанин отправился на велосипеде на рыбалку. В назначенное время он не вернулся домой. Вскоре пенсионера без признаков жизни обнаружил возле автодороги его сосед.

В Любанском районе мужчина до смерти забил пенсионера ради велосипеда В Толочинском районе внучка до смерти забила деда-пенсионера

Прибывшие на место происшествия правоохранители пришли к выводу, что пенсионера убили. Ему были нанесены тяжкие телесные повреждения. Как сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна БЕЛОНОГ, в ходе расследования выяснилось, что к преступлению может быть причастен 33-летний житель соседей деревни.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По предварительным данным, между ним и пенсионером произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина нанес смертельные удары руками и ногами по жизненно важным органам. Кроме того, в сарае подозреваемого был обнаружен велосипед погибшего.

По факту гибели сельчанина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Сообщается, что ранее он был неоднократно судим за кражи.

 
 
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Тело погибшего было обнаружено утром 22 сентября неподалеку от деревни Кузьмичи.
 
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