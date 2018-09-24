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Хорват Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА

25.09.2018 12:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Хорват Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Фото из открытых источников

Лучшим игроком мира по версии ФИФА признан вице-чемпион мира хорват Лука Модрич из мадридского «Реала». В нынешнем году Модрич выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и в составе сборной Хорватии стал «серебряным» призером ЧМ в России.

Хорват Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА Кто стал футболистом года в Беларуси?

Его конкурентами были португалец Криштиану Роналду, недавно перешедший из «Реала» в туринский «Ювентус», и египтянин Мохамед Салах из английского «Ливерпуля».

Самым успешным голкипером назван обладатель «бронзы» мирового первенства бельгиец Тибо Куртуа из «Реала».

Лучшей футболисткой мира стала лидер бразильской сборной Марта, выступающая в американском клубе «Орландо Прайд».

Среди тренеров мужских команд лучшим назван наставник чемпиона мира - сборной Франции - Дидье Дешам. Его коллега Реналь Педрос, который привел французский «Лион» к выигрышу женской Лиги чемпионов, стал лучшим тренером, работающим в женских командах.

Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол получил египетский форвард Мохамед Салах.

Лучшими болельщиками названы фанаты сборной Перу, приза Fair Play удостоен немецкий нападающий Леннарт Ти, который стал донором крови для пациента, больного лейкемией.

 
 
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В Лондоне прошла церемония вручения призов лучшим футболистам мира - The Best FIFA Football Awards 2018.
 
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