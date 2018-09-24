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Российской авиакомпании разрешили летать в Минск – но для нее нет свободных рейсов

25.09.2018 13:05 — Разное | KYKY  
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Федеральное агентство воздушного транспорта России допустило авиакомпанию «Икар» на регулярные полеты из Москвы в Минск и обратно. Ей можно летать по этому маршруту семь раз в неделю, пишет The Village Беларусь.

«Икар» выполняет рейсы под брендом Pegas Fly, в том числе чартерные для туристического оператора «Пегас туристик». У компании есть 16 самолетов, а за прошлый год она перевезла 1,38 миллиона пассажиров.

Таким образом, у семи российских авиакомпаний есть разрешение на полеты по маршруту Москва – Минск – Москва. Между Россией и Беларусью действует межправительственное соглашение, по которому авиакомпании обеих стран могут только семь раз в день летать по этому маршруту.

От России по маршруту летают «Аэрофлот» (пять раз в день в Шереметьево) и «Ютэйр» (два раза в день во Внуково). От Беларуси все семь раз летает «Белавиа», то есть она забиарет все «свободные» рейсы. Дополнительно авиакомпания два раза в день летает в подмосковный аэропорт Жуковский, но на него соглашение не распространяется.

Из-за этого выходит, что пять российских авиакомпаний, у которых есть разрешение летать в Минск, не могут это делать, потому что нет свободных частот. Они вынуждены ждать изменений в межправительственном соглашении либо отказа «Аэрофлота» или «Ютэйра» от одной из своих частот. Отметим, что этим авиакомпаниям не разрешают летать через Жуковский (так бы они могли обойти условия соглашения).

Допуск может быть отозван как самой авиакомпанией, так и Росавиацией, если перевозчик не приступил к работе в течение определенного времени. Так Росавиация отозвала допуск на выполнение полетов по линии Минск – Санкт-Петербруг у авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта (запретом полетов).

 
Теги: Минск
 
 
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Федеральное агентство воздушного транспорта России допустило авиакомпанию «Икар» на регулярные полеты из Москвы в Минск и обратно. Ей можно летать по этому...
 
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