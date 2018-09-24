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«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников
Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды – два серебра и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Паралимпийский чемпион Рио Андрей Праневич пополнил свою медальную копилку европейским серебом. Вторая медаль такого же достоинства у Олеси Макрицкой.
Ребята уже возвратились на родину, но на этом сезон не заканчивается: совсем скоро их ожидает череда стартов на этапах Кубка мира.
Алеся Макрицкая, призер Чемпионата Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников:
Для меня, конечно, Токио – это главный старт.
Андрей Праневич, серебряный призер Чемпионата Европы по фехтованияю среди инвалидов-колясочников:
На двух этапа Кубка мира, которые пройдут в 2018 году, спортсмены начнут розыгрыш олимпийских очков. Именно они впоследствии повлияют на итоговый рейтинг. Первый старт в ноябре примет Тбилиси.
Напомним, что с тех пор, как фехтование значится в программе на Паралимпийских играх, белорусы всегда возвращаются с медалями. Надеемся, что эта традиция продолжится.
Мария Григорян, тренер по фехтованию:
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«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников
Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды...
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