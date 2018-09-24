ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

25.09.2018 13:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды – два серебра и две бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

Паралимпийский чемпион Рио Андрей Праневич пополнил свою медальную копилку европейским серебом. Вторая медаль такого же достоинства у Олеси Макрицкой.

Ребята уже возвратились на родину, но на этом сезон не заканчивается: совсем скоро их ожидает череда стартов на этапах Кубка мира.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

Алеся Макрицкая, призер Чемпионата Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников:
Это моя восьмая, но самая урожайная Европа за всю мою спортивную карьеру. Конкуренция растет с каждым годом. Приходят молоденькие девочки, у них уровень очень высокий. Приходится очень много тренироваться.

Для меня, конечно, Токио – это главный старт.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

Андрей Праневич, серебряный призер Чемпионата Европы по фехтованияю среди инвалидов-колясочников:
В копилке теперь полная коллекция. Было золото, было две бронзы у меня с чемпионатов Европы. Теперь до серебра добрался. Одна Олимпиада прошла уже, теперь хочется другую попробовать, Цель номер один, цель номер два.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

На двух этапа Кубка мира, которые пройдут в 2018 году, спортсмены начнут розыгрыш олимпийских очков. Именно они впоследствии повлияют на итоговый рейтинг. Первый старт в ноябре примет Тбилиси.

Напомним, что с тех пор, как фехтование значится в программе на Паралимпийских играх, белорусы всегда возвращаются с медалями. Надеемся, что эта традиция продолжится.

«В копилке теперь полная коллекция». Белорусы завоевали 4 медали на Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников

Мария Григорян, тренер по фехтованию:
В ноябре начинается отбор на Паралимпийские игры 2020 года в Токио отбор будет идти по мировому рейтингу. Отбор там очень сложный, поэтому пока про итоги думать рано.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На Чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов-колясочников, который проходил с 18 по 23 сентября в Италии, белорусы завоевали четыре награды...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российской авиакомпании разрешили летать в Минск – но для нее нет свободных рейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика