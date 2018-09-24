|
«Стиралку», которую не остановить, купила минчанка. Магазин может ремонтировать и продавать некачественную технику?
Новости Беларуси. Кто заставляет современных женщин возвращаться к истокам и стирать вручную, рассказываем в программе
1851 год. Американец Джеймс Кинг изобрёл первую стиральную машину. Устройство напоминало деревянную бочку на колёсах, с вращающимся цилиндром. Стирка с помощью такой машинки требовала немалых физических усилий: хозяйкам приходилось вращать барабан собственноручно в течение нескольких часов.
Сегодня всё значительно проще. Машины-автоматы запускаются одним нажатием кнопки. Минчанка Елена Шкель полагала, что также пополнила ряды счастливых обладательниц новеньких стиральных машинок, но, как вскоре оказалось,
Пренебрегая правилами техники безопасности, Светлана решила рискнуть…
Светлана Шкель:
Такой способ выключения электроники может не только вывести её из строя, но и стать причиной короткого замыкания и, как следствие, пожара. Как иначе прекратить бесконечный круговорот белья, Светлана не понимала, но точно знала одно: завтра она снова отправится в тот самый магазин.
Светлана Шкель:
Я написала заявление о возврате денег. Сразу было отказано, причём они мотивировали тем, что у нас есть гарантийный талон, даже если они её отремонтируют, нам придётся забрать её обратно. Я её забирать не буду, хочу, чтобы мне просто вернули деньги.
Напомним, что производственный или существенный дефект – это дефект, который проявляется вновь после его устранения, либо если стоимость ремонта составляет не менее 30% от стоимости товара. Если поломка ниже этой планки, то сервисный центр либо магазин по гарантии должны безвозмездно устранить неполадки в течение 14 дней.
Тогда почему заключение женщина на руки так и не получила?
Задать этот вопрос мы решили руководству магазина лично. Заходим. Навстречу выходит продавец, о Светлане Шкель мужчина знает не понаслышке, вот только о судьбе её машинки – ни слова. Вскоре появляется и сама заведующая магазином.
На просьбу показать заключение поступает ответ неоднозначный. Мол, машинку привезли недавно, а до заключения ещё руки не дошли. А на вопрос, почему без согласия Светланы производился ремонт стиральной машины, заведующая ответить не смогла, но уверила, что
Заведующая магазином:
Вот так – легко и непринуждённо, некачественные товары обретают второе дыхание. Возможно, именно такую машинку и приобрела наша героиня.
Заведующая магазином:
Светлана Шкель:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Стиралку», которую не остановить, купила минчанка. Магазин может ремонтировать и продавать некачественную технику?
Новости Беларуси. Кто заставляет современных женщин возвращаться к истокам и стирать вручную, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». В очередной борьбе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)