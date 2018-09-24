ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Любанском районе по дороге с рыбалки убили 68-летнего пенсионера

25.09.2018 12:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Любанском районе.

По информации УСК по Минской области, двадцать второго сентября утром было обнаружено тело 68-летнего мужчины с различными телесными повреждениями.

Пенсионер уехал на рыбалку на дорожном велосипеде с электроприводом. После того, как мужчина не вернулся домой и не выходил на связь, сосед обнаружил его тело у дороги.

После того, как был проведен осмотр места происшествия, опрошены местные жители, зафиксированы обнаруженные следы, были получены данные о криминальном характере произошедшего. 

В Любанском районе по дороге с рыбалки убили 68-летнего пенсионера
Фото: СК 

Позже в соседней деревне был задержан 33-летний мужчина, который ранее неоднократно был судим за кражи.

Задержанный дал признательные показания. Подозреваемый нанес потерпевшему, с которым ранее не был знаком, множественные удары руками и ногами в жизненно важные органы в ходе возникшего конфликта. 

По месту жительства подозреваемого был обнаружен велосипед пенсионера. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное из корыстных побуждений».

Окончательная квалификация действиям подозреваемого будет дана по результатам расследования.

В конце августа в Борисовском районе мужчина убил отца из-за 10 рублей (читать далее). 

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства пенсионера в Любанском районе. По информации УСК по Минской области, двадцать второго сентября утром...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обеспечим имущественную безопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика