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Бешеная лиса покусала домашних животных в Лунинце
Новости Беларуси. Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинецком районе.
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Дикое животное ходило по улицам города. Лиса покусала несколько домашних собак, котов, загрызла кур. Очевидцы сообщили о случившемся в ветслужбу и МЧС.
Лису и пострадавших животных с согласия хозяев усыпили.
Биоматериал, который был отобран, отправили на исследование. Оказалось, что лиса была больна бешенством. В границах улиц, где бродило животное, – это Франциска Скорины, Дружная, Богданова – введен карантин на месяц.
Летом в Скиделе дедушка нашел на дороге ежа и привез его показать внукам.
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Новости Беларуси. Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинецком районе. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на руководителя Лунинецкой районной ветеринарной...
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