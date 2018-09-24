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Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле
Новости Беларуси. Посмотреть сквозь миллионы лет на доисторических обитателей Земли. Впервые в Беларуси демонстрируется уникальная коллекция янтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На выставке представлены так называемые инклюзы – частицы насекомых, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Подобные включения – большая редкость: они встречаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря.
Ольга Гвоздь, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Насекомые, которые встречаются в наших инклюзах, самые разнообразные. Фактически, это предки практически всех видов современных насекомых. Можно увидеть арахноиды пауков, тараканов, термитов, муравьев и ос.
Стоимость такого самоцвета может составлять тысячи долларов. Впрочем, цена не так важна по сравнению с возможностью увидеть в мельчайших деталях жизнь, поставленную на паузу миллионы лет назад.
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Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле
Новости Беларуси. Посмотреть сквозь миллионы лет на доисторических обитателей Земли. Впервые в Беларуси демонстрируется уникальная коллекция янтаря, сообщили в...
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