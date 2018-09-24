﻿ Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

25.09.2018 12:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Посмотреть сквозь миллионы лет на доисторических обитателей Земли. Впервые в Беларуси демонстрируется уникальная коллекция янтаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

На выставке представлены так называемые инклюзы – частицы насекомых, попавшие в древнюю смолу и застывшие на миллионы лет. Подобные включения – большая редкость: они встречаются лишь в одном камне на тонну добываемого янтаря.

Предки современных насекомых: выставка застывших в янтаре доисторических насекомых проходит в Гомеле

Ольга Гвоздь, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Эти маленькие самоцветы, которые можно рассмотреть через систему линз.

Насекомые, которые встречаются в наших инклюзах, самые разнообразные. Фактически, это предки практически всех видов современных насекомых. Можно увидеть арахноиды пауков, тараканов, термитов, муравьев и ос.

Стоимость такого самоцвета может составлять тысячи долларов. Впрочем, цена не так важна по сравнению с возможностью увидеть в мельчайших деталях жизнь, поставленную на паузу миллионы лет назад.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Посмотреть сквозь миллионы лет на доисторических обитателей Земли. Впервые в Беларуси демонстрируется уникальная коллекция янтаря, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске счастливый папа забрал жену с дочкой из роддома на фуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика