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В Столинском районе местные жители во время сбора клюквы нашли человеческие останки

25.09.2018 12:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Столинском районе сборщики ягод обнаружили человеческие останки.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, двадцать четвертого сентября местные жители собирали клюкву у деревни Хотомель. 

В лесу были обнаружены скелетированные останки человека. 

Правоохранители предполагают, что погибшим может оказаться местный житель 1983 года рождения. Его уже шесть лет разыскивают как пропавшего без вести. 

По данному факту проводится проверка. Будет проведена экспертиза, которая установит личность мужчины. 

Летом под Гомелем обнаружены останки 18 погибших времен Великой Отечественной войны (читать далее).   

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Столинском районе сборщики ягод обнаружили человеческие останки. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, двадцать...
 
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