Впервые в истории в Казахстане проведут кастрацию педофила

РИА Новости в министерстве здравоохранения. Об этом сообщилив министерстве здравоохранения.





"По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области. По данным психоневрологического диспансера Туркестанской области, на сегодняшний день проводятся организационные мероприятия по проведению химической кастрации", — сообщили в министерстве.





Минздрав Казахстана ранее разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".





Генеральная прокуратура страны сообщала, что, по решению суда, осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение. Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.









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