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Впервые в истории в Казахстане проведут кастрацию педофила
Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны).
Об этом сообщили
"По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области. По данным психоневрологического диспансера Туркестанской области, на сегодняшний день проводятся организационные мероприятия по проведению химической кастрации", — сообщили в министерстве.
Минздрав Казахстана ранее разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".
Генеральная прокуратура страны сообщала, что, по решению суда, осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение. Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
фото носит иллюстративный характер
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле 2016 года подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребенка. Часть норм, в том числе химическая кастрация, вступила в силу с 1 января 2018 года.
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Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны).
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