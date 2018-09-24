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Впервые в истории в Казахстане проведут кастрацию педофила

25.09.2018 13:12 — Разное | Партизан  
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Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны).

Об этом сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения.

"По итогам восьми месяцев 2018 года поступила одна заявка от Туркестанской области. По данным психоневрологического диспансера Туркестанской области, на сегодняшний день проводятся организационные мероприятия по проведению химической кастрации", — сообщили в министерстве.

Минздрав Казахстана ранее разработал правила применения химической кастрации, которые также вступили в силу с начала 2018 года. В приказе главы ведомства отмечается, что "применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения".

Генеральная прокуратура страны сообщала, что, по решению суда, осужденного принудят принимать препараты, снижающие половое влечение. Данная норма может применяться к лицам старше 18 лет, совершившим уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних.


фото носит иллюстративный характер

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле 2016 года подписал большой пакет поправок в законодательство, которые были направлены на защиту прав ребенка. Часть норм, в том числе химическая кастрация, вступила в силу с 1 января 2018 года. 


 
 
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Организационные мероприятия по проведению первой химической кастрации, применяемой к педофилам, проводят в Туркестанской области Казахстана (на юге страны).
 
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