Экономическая газета. На основании списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 января 2019 г. будут предъявляться счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, пишет





Списки трудоспособных граж­дан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат (далее – списки), формируют по­стоянно действующие комиссии по координации работы по содействию занятости населения, созданные районными (городскими) исполкомами (местными администрациями) (далее – комиссии).





Сегодня они активно нарабатывают свои базы - первые списки должны быть сформированы к 1 февраля 2019 г. и утверждены до 8 февраля 2019 г. решением соответствующего исполкома (местной администрации).





Не позднее 10 февраля 2019 г. комиссии должны проинформировать граждан о том, что они включены в список.





Что может комиссия





Основная задача комиссий – координировать работу по выполнению норм декрета Лукашенко от 02.04.2015 №3 «О содействии занятости населения» (далее – Дек­рет). Этот резонансный документ, так называемый «декрет о тунеядцах», был изложен в новой редакции в начале текущего года (дек­рет Лукашенко от 25.01.2018 №1).





В составе комиссий могут быть депутаты, специалисты органов по труду, занятости и социальной защите, жилищно-коммунального хозяйства, внутренних дел, других подразделений районного (городского) исполкома (местной администрации), представители республиканских государственно-общест­венных объединений, иных общественных объединений.





Члены комиссий работают на общественных началах и за свою деятельность не получают вознаграждения.





Комиссии вправе:





– освобождать полностью/час­тично трудоспособных граждан, не занятых в экономике, от оплаты услуг с возмещением затрат в связи с нахождением в трудной жиз­ненной ситуации по их заявлениям либо отказывать в таком освобождении;





– направлять трудоспособных неработающих граждан в органы по труду, занятости и социальной защите для оказания им содействия в трудоустройстве;





– принимать решения о необходимости направления трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории и т.д.





Как посмотреть список





Во-первых, на главной странице сайтов районных (городских) ис­полкомов (местных администраций) размещены ссылки на рубрику «Декрет № 3 «О содействии занятости населения». Здесь есть актуальная информация о комиссии (ее состав, график работы, кон­тактные телефоны и т.д.) и нормативка, связанная с декретом. Информация о формировании (актуализации) базы данных будет на этой закладке.





Во-вторых, можно самостоятельно обратиться в комиссию и уточ­нить, содержатся ли ваши персональные сведения в базе данных.





В-третьих, местные комиссии обязаны посредством почтовой или телефонной связи, смс-рассылки и т.д. сообщить гражданину о том, что он попал в базу данных.





Указанные сведения содержат персональные данные граждан, поэтому они не будут публично размещаться на сайтах, в СМИ, информационных стендах и т.д.





Сведения в базе данных будут обновляться ежеквартально. Следовательно, информирование граж­дан о включении их в базу данных будет ежеквартальным.





Безработные тоже занятые





Граждане, состоящие на учете безработными и не нарушающие законодательство о занятости населения (в частности, ст.ст. 9-1, 23 и 25 Закона «О занятости населения Республики Беларусь», далее – Закон) в базу данных не попадут.





Если в соответствии с законодательством о занятости граждане не могут быть зарегистрированы безработными, но активно ищут место работы, то при поступлении от них Заявления о полном или частичном освобождении от оплаты услуг с возмещением затрат их положение будет расцениваться как трудная жизненная ситуация.





При этом отсутствие возможности трудоустройства должен подтвердить орган по труду, занятости и социальной защите.





Для целей Декрета под трудной жизненной ситуацией понимается объективное обстоятельство (их совокупность), не зависящее от гражданина, которое он не может преодолеть за счет имеющихся возможностей.





Форма заявления утверждена постановлением Сов­мина от 31.03.2018 № 240. К нему необходимо приложить документы, подтверждающие причину нахождения в трудной жизненной ситуации.





Комиссия самостоятельно решает с учетом конкретной ситуации гражданина освобождать его от оплаты всех коммунальных ус­луг, предоставляемых по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение затрат на их оказание, или только от отдельной конкретной услуги.





Если безработному долгое время подбирают вакансию, при отказе от подходящей работы и в других нештатных ситуациях комиссии должны учитывать индивидуальные обстоятельства.





Во всех случаях нарушения без­работным своих обязанностей, предусмотренных Законом, он попадает в базу данных.





В частности, «пропуском» в список является неявка на отметку в установленный день в течение месяца, прогул учебного занятия по неуважительной причине, невыполнение нормы оплачиваемых общественных работ и др.





Занятыми в экономике признают всех, кто отработает хотя бы 1 день в квартале. Например, если человек отработал в январе 3 дня, уволился и не трудоустроился до II квартала; потом отработал 1 день в апреле и не трудоустроился до III квартала, и так в течение года, он будет отнесен к занятым в экономике.





Заграница отзовется





Комиссии сталкиваются с ситуациями, когда фактическое место нахождения граждан выяснить сложно, но со слов родственников, соседей они находятся (проживают) в другом регионе, за границей. Если не будет подтвержден факт занятости данных граждан, они будут отнесены к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике.





Работающие в пред­ставительствах международных организаций в РБ, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РБ, относятся к занятым в экономике. Чтобы подтвердить этот факт, необходимо обратиться в комиссию по месту регистрации и представить соответствующие документы.





Работающие за границей признаются занятыми при их обращении в комиссию с подтверждающим документом – договор (конт­ракт) с иностранным нанимателем, иные документы, подтверждающие занятость. Документы должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык, апостилем для стран, подписавших Гаагскую конвенцию, или консульской легализацией.





Гражданин признается занятым на период действия договора (контракта), иного документа, но не более 1 календарного года (с момента заключения).





Для обучающихся за границей подтверждающими документами являются: справка из учреждения образования, договор на оказание образовательных услуг, иные документы, подтверждающие факт обучения.





Они также должны быть представлены с официальным переводом на русский или белорусский язык, удостоверены апостилем или консульской легализацией. Гражданин признается занятым на период, на который выдан документ, но не более 1 учебного года.





Нормы Декрета распространяются на граждан Беларуси независимо от их фактического места проживания. Сведения, подтверждающие занятость, можно предоставить в комиссию лично или посредством почтовой связи, в т.ч. на адрес электронной почты комиссии.





Надо четко понимать, что полное возмещение затрат на ЖКУ угрожает только плательщикам ЖКУ, включенным в список.





В соответствии с постановлением Совмина от 12.06.2014 № 571 плательщиком ЖКУ является собственник, наниматель или арендатор жилого помещения, члены организации застройщиков, дольщик, заключивший договор долевого строительства, лизингополучатель и др.





При этом, если совместно с плательщиком ЖКУ зарегистрирован трудоспособный гражданин, не занятый в экономике, то начисление оплаты будет производиться исходя из того, занят ли в экономике плательщик ЖКУ.





Если плательщик занят в экономике, оплата будет производиться по общеустановленному порядку с субсидированием. Если плательщик не занят в экономике, начисление платы за коммунальные услуги будет производиться по полному тарифу на плательщика ЖКУ и зарегистрированного с ним трудоспособного гражданина, не занятого в экономике.





По тарифам, обеспечивающим пол­ное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание коммунальных услуг, граждане, не занятые в экономике, будут с 1 ян­варя 2019 г. возмещать горячее водоснабжение, а также с 1 октября 2019 г. – газоснабжение (при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов) и теплоснабжение.