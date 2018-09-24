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В Витебске счастливый папа забрал жену с дочкой из роддома на фуре

25.09.2018 12:20 — Разное | Партизан  
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Роман Москалев — дальнобойщик из Витебска. В воскресенье, 16 сентября, у него родилась дочь. В следующие выходные молодой отец отправился забирать жену с ребенком из роддома. Тогда он даже не думал, что о его поступке будет гудеть весь город. Он просто приехал за своими девчонками на фуре.



26 лет назад из того же третьего роддома папа Ромы встречал жену с сыном.

— Не совсем так, — объяснял молодой человек. — Я немного поломал систему. Отец тогда оставил фуру за воротами роддома, а я въехал во двор. Жена с вещами стояла на первом этаже, увидела меня в окно, стала посылать воздушные поцелуи. Наташа была в шоке. Она думала, я возьму такси. Потом повторяла: «Это самый лучший день».

Поступок молодого папы понравился не только супруге, но и прохожим. Кто-то сфотографировал фуру, украшенную шарами и розовыми буквами «Еду за дочей», и выложил снимки в соцсети. За пару часов посты набрали сотни лайков и десятки комментариев. Рома воспринял такую реакцию горожан спокойно и с удовольствием рассказывает о своей идее. Все это, говорит, случилось благодаря папе.

— Еще до того, как я женился, знал: забирать из роддома жену и ребенка буду на фуре. Неважно, сын у меня будет или дочь, — вспоминает молодой человек. — Это как ответочка отцу.

Ромин папа всю жизнь работал дальнобойщиком, шесть лет назад его не стало. Но мама хорошо помнит тот сюрприз. Поступок сына для нее тоже оказался неожиданностью. Встречать невестку она приехала с другими родственниками чуть раньше Ромы.

— В общем, она была в восторге, — коротко описывает ее состояние молодой человек.

 
Теги: Витебск
 
 
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Роман Москалев — дальнобойщик из Витебска. В воскресенье, 16 сентября, у него родилась дочь. В следующие выходные молодой отец отправился забирать жену с ребенком...
 
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