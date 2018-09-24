﻿ По Лунинцу бегала лиса. Видимо, бешеная. 21.by
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По Лунинцу бегала лиса. Видимо, бешеная

25.09.2018 12:14 — Разное | Партизан  
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Животное перепрыгивало через двухметровые заборы, загрызло друх кур и собаку. На пути был и ребёнок. К счастью, его лиса не тронула.

Об инциденте в редакцию Медиа-Полесья сообщил читатель. Мужчина пояснил: в воскресенье утром, 23 сентября, в районе улиц Скорины, Богданова, Дружной разгуливала лиса с признаками бешенства. Животное покусало пару собак и подавило кур. 

Как пояснили в Лунинецкой райветстанции, дикое животное проникло во двор частного дома по улице Дружной и загрызло собаку. Потом лиса направилась на соседний двор и там тоже покусала собаку. Дальше дикое животное перебежало через дорогу и прошлось по улице Богданова. Не найдя жертвы, лиса направилась на улицу Скорины. Там в одном из дворов загрызла  двух кур, а в соседнем – сцепилась с собакой.

В какой-то момент на пути у лисы оказался ребёнок. Некоторое время они неподвижно смотрели друг на друга, но проезжавший автомобиль, вероятно, спугнул лису, и та побежала дальше. Чудом малыш не пострадал.

Благодаря ответственности лунинчан, сразу же сообщивших о лисе в райветстанцию, бОльших жертв удалось избежать. Животное убили, образцы – была ли лиса бешеной – отправили на исследование.



Собаки, которым хозяева до контакта с лисой сделали прививки против бешенства, определённый период будут под наблюдением специалистов. Не привитых животных пришлось усыпить.

Домашнюю птицу хозяйка успела обработать и планировала пустить на мясо. Работники райветстанции обращают внимание, что после контакта с больным животным, к примеру, через слюну, вирус бешенства мог попасть на тушу птицы. При обработке этой самой туши бешенством мог заразиться и сам человек. Поэтому женщине, чтобы избежать летального исхода, рекомендовали пройти курс вакцинации.

С начала года в Лунинецком районе уже регистрировался случай бешенства. Это был домашний кот в Полесском. Ни с того ни с сего животное набросилось на хозяйку, покусало её и умерло. За несколько дней до этого женщина видела, как кот и … ёжик (!) ели с одной миски. Хозяйка не придала такому соседству значения, и напрасно… Экспертиза позже подтвердила: кот был болен бешенством.

 
 
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Животное перепрыгивало через двухметровые заборы, загрызло друх кур и собаку. На пути был и ребёнок. К счастью, его лиса не тронула.
 
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