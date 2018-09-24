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Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках завершающего этапа акции «В центре внимания — дети!»

25.09.2018 — Разное | Кировец  
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Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках завершающего этапа акции «В центре внимания — дети!»

На Кировщине прошел заключительный этап акции «В центре внимания — дети!». Об этом рассказала инспектор ГПиВО райотдела Анастасия Юрченко.

В рамках этого этапа работники Кировского РОЧС посетили ясли-сад д. Павловичи, ясли-сад д.. Скриплица, Добоснянский УПК и Жиличский УПК, ясли-сад «Радуга»д. Мышковичи. 

Работники МЧС демонстрировали воспитанникам серии мультфильма «Волшебная книга», научили малышей вызывать на помощь спасателей по телефонам «101» и «112», а также рассказали ребятам про «Пять шагов к спасению».

Дети были очень рады визиту работников МЧС, но особый восторг вызвали подарки, которые им вручили за активное участие в беседе и хорошие знания! И пусть акция завершается, но дети всегда должны быть в центре нашего внимания!


Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках завершающего этапа акции «В центре внимания — дети!»
Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках завершающего этапа акции «В центре внимания — дети!»

 

 
 
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На Кировщине прошел заключительный этап акции «В центре внимания — дети!». Об этом рассказала инспектор ГПиВО райотдела Анастасия Юрченко. В рамках...
 
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