Сотрудники Кировского РОЧС провели мероприятия в рамках завершающего этапа акции «В центре внимания — дети!»





На Кировщине прошел заключительный этап акции «В центре внимания — дети!». Об этом рассказала инспектор ГПиВО райотдела Анастасия Юрченко.

В рамках этого этапа работники Кировского РОЧС посетили ясли-сад д. Павловичи, ясли-сад д.. Скриплица, Добоснянский УПК и Жиличский УПК, ясли-сад «Радуга»д. Мышковичи.

Работники МЧС демонстрировали воспитанникам серии мультфильма «Волшебная книга», научили малышей вызывать на помощь спасателей по телефонам «101» и «112», а также рассказали ребятам про «Пять шагов к спасению».

Дети были очень рады визиту работников МЧС, но особый восторг вызвали подарки, которые им вручили за активное участие в беседе и хорошие знания! И пусть акция завершается, но дети всегда должны быть в центре нашего внимания!









